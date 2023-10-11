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У школьников в Уральске появился способ пожаловаться на буллинг напрямую прокурорам

Сегодня, 16:09
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 16:09
Сегодня, 16:09
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Для пресечения нарушений прав несовершеннолетних в школах Уральска расклеили QR-коды, отсканировав которые дети и их родители могут связаться с прокурорами, передаёт BaigeNews.kz.

"QR-коды позволят учащимся и их родителям напрямую обращаться к сотрудникам прокуратуры по вопросам психологической поддержки, буллинга и других проблем. Сообщения анонимны и отправляются на горячую линию Telegram-канала прокуратуры Уральска, обеспечивая полную конфиденциальность", - сообщили в надзорном ведомстве.

Проект реализуют для искоренения насилия между учащимся, а также оперативного сообщения о совершённых правонарушениях.

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