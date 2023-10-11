У школьников в Уральске появился способ пожаловаться на буллинг напрямую прокурорам
Сегодня, 16:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:09Сегодня, 16:09
218Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Для пресечения нарушений прав несовершеннолетних в школах Уральска расклеили QR-коды, отсканировав которые дети и их родители могут связаться с прокурорами, передаёт BaigeNews.kz.
"QR-коды позволят учащимся и их родителям напрямую обращаться к сотрудникам прокуратуры по вопросам психологической поддержки, буллинга и других проблем. Сообщения анонимны и отправляются на горячую линию Telegram-канала прокуратуры Уральска, обеспечивая полную конфиденциальность", - сообщили в надзорном ведомстве.
Проект реализуют для искоренения насилия между учащимся, а также оперативного сообщения о совершённых правонарушениях.
Самое читаемое
- Где появятся "комфортные школы" в Астане
- Завод по переработке мёда предлагают открыть в ВКО
- "Когда уезжает очередная семья, сердце болит": с карты Костанайской области исчезнут 25 сел
- Токаев отреагировал на обращение матери погибшего сына в Щучинске
- Автоледи выехала на "встречку": пять человек погибли в ДТП