Турция готова помочь Казахстану в связи с паводками

МИД Турции выразил поддержку Казахстану в связи с массовыми паводками, обрушившимися на ряд регионов страны, передает BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Анадолу.

"Глубоко опечалены известием о разрушительных паводках в различных регионах Казахстана, которые привели к серьезному ущербу и вынудили десятки тысяч граждан страны к эвакуации", — говорится в заявлении турецкого МИД.

В МИД Турции подчеркнули, что Анкара готова оказать всю необходимую помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

В настоящее время режим ЧС действует в 30 населенных пунктах Казахстана. В зоне высокого риска паводков находятся Атырауская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области.

С начала паводков в стране спасены и эвакуированы свыше 72 тысяч человек, из них более 17 тысяч – дети. В пунктах временного размещения сейчас находятся 14 466 человек, из них 7 269 — дети.

Более пяти тысяч сельхозживотных погибло из-за паводков в Казахстане.

Усилить контроль и не допускать необоснованного повышения цен на продукты поручил подчиненным премьер-министр страны Олжас Бектенов.