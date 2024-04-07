Паводки в Казахстане: названы ТОП-3 региона по степени риска

Вице-премьер страны, заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий Канат Бозумбаев перечислил регионы, которые находятся в зоне высокого риска паводков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"По степени риска мы ранжируем регионы. Сегодня на первом месте по степени риска — Западно-Казахстанская область. В связи с половодьем на реках области, поступлением воды со стороны Российской Федерации и Актюбинской области. Пик половодья в ЗКО будет в течение следующей недели", — отметил вице-премьер.

На втором месте – Атырауская область. Здесь причина — ситуация на реке Жайык. Бозумбаев высказал предположения, что через 15-20 дней придёт большое поступление по этой реке. Акимат будет готовить необходимые защитные сооружения и отводящие каналы вокруг Атырау.

На третьем месте расположилась Северо-Казахстанская область.

"Предполагаем, что пик половодья там будет тоже на следующей неделе. Как только большая вода пройдёт через Акмолинскую область. Буквально около 3-4 дней осталось. Затем большая вода по Есилю придёт в СКО", — предупредил жителей Бозумбаев.

Вице-премьер напомнил и о Восточно-Казахстанской области, которая пока ещё не появляется в оперативных сводках МЧС. А всё потому что потепление в регионе ожидается только в конце третьей декады апреля. Тогда и придёт в ВКО половодье, утверждает Бозумбаев, подчёркивая, что к этому времени все силы и средства должны быть приведены в соответствие.

Также Канат Бозумбаев сообщил, что между правительствами Казахстана и России налажено оперативное взаимодействие по трансграничному водопользованию.

"Нами налажена оперативная связь посредством создания общего чата в Telegram-канале с руководством министерства природных ресурсов Российской Федерации, Росводресурсов и их структур. Мы сейчас обмениваемся оперативной информацией в режиме онлайн на ежечасной основе. Они дают свои цифры и подсказывают, когда и где ожидать какие-то связанные с рисками явления. Также мы сообщаем по нашим рекам Тобол, большие расходы из которой поступают в Курганскую область, и Есиль, которая поступает в Тюменскую область", — проинформировал заместитель премьер-министра.

Напомним, с начала паводков в стране спасены и эвакуированы свыше 72 тысяч человек, из них более 17 тысяч – дети. В пунктах временного размещения сейчас находятся 14 466 человек, из них 7 269 — дети. Режим ЧС действует в 30 населённых пунктах страны.