Не допустить повышения цен на продукты в подтопленных регионах поручил премьер

Усилить контроль и не допускать необоснованного повышения цен на продукты поручил подчинённым премьер-министр страны Олжас Бектенов. Об этом он заявил во время прошедшего в Атырау выездного заседания Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В режиме видеоконференцсвязи в заседании участвовало руководство министерств и акиматов областей.

О ситуации на местах руководителю штаба доложили вице-премьеры, работающие в регионах до стабилизации паводковой ситуации. На сегодня режим ЧС сохраняется в 10 областях: Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, а также Абай и Улытау. В настоящее время площадь, покрытая снегом, в целом по стране составляет 15%, в северных, восточных и центральных регионах – порядка 40%.

В аварийно-спасательных работах задействованы свыше 12 тыс. человек, более 800 единиц техники, порядка 400 единиц водооткачивающих и плавательных средств. Из зон ЧС эвакуировано свыше 70 тыс. человек.

На заседании также была заслушана информация Министерства сельского хозяйства. В результате принимаемых мер в регионах подтопления передислоцировано на безопасные участки более 60 тыс. голов сельскохозяйственных животных. Вместе с тем для недопущения ухудшения эпизоотической обстановки в зонах подтопления Республиканским противоэпизоотическим отрядом Министерства совместно с акиматами областей проводится сбор и утилизация павших животных. На сегодняшний день утилизировано 1013 голов, в том числе КРС -133, МРС – 809 голов, лошадей – 64.

"Ситуация с паводками остается сложной. Президентом поставлена задача обеспечить правопорядок на подтопленных территориях. Жизнеобеспечение городов и сёл должно быть на соответствующем уровне. Жителям нужно предоставить все необходимое. Поручаю усилить контроль и не допускать необоснованное повышение цен на продукты. Факты пресекать. Сейчас в ряде регионов началась работа по возмещению ущерба и выплате компенсации. Эту работу нужно проводить максимально прозрачно – без бюрократии и оперативно. Никто не должен остаться без помощи. Акимам ситуацию держать на особом контроле. Коммунальные предприятия и санитарно-эпидемиологические службы переведены на усиленный режим работы. Нужно качественно и бесперебойно оказывать все необходимые услуги населению", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Ранее сообщалось о том, что премьер дал министрам и акимам ряд поручений, связанных с паводковой ситуацией.

Напомним, с начала паводков в стране спасены и эвакуированы свыше 72 тысяч человек, из них более 17 тысяч – дети. В пунктах временного размещения сейчас находятся 14 466 человек, из них 7 269 — дети. Режим ЧС действует в 30 населённых пунктах страны.