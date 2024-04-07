Более пяти тысяч сельхозживотных погибло из-за паводков в Казахстане

В Министерстве сельского хозяйства подсчитали, сколько животных погибло в паводках, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Официальный представитель МСХ РК Олжас Тлебалдин сообщил, что в регионах подтопления на безопасные участки передислоцировано более шести тысяч голов сельскохозяйственных животных. По Акмолинской – 18,8 тысяч, Костанайской – 12,9 тысяч, Актюбинской и Атырауской областям – более 10 тысяч, Западно-Казахстанской области – 3,5 тысячи, Карагандинской – 1,5 тысячи голов.

"Вместе с тем, не удалось избежать гибели скота. По оперативным данным, в семи регионах республики количество павших сельхозживотных составило 5 711 голов. В том числе крупный рогатый скот – 1137, мелкий рогатый – 4051, лошади – 457", — рассказал Тлебалдин.

С первых дней в целях недопущения ухудшения эпизоотической ситуации в зонах подтопления республиканским противоэпизоотическим отрядом МСХ РК совместно с акиматами областей проводится сбор и утилизация павших животных. Соответствующая техника в количестве 90 штук, штат сотрудников и необходимые дезинфекционные средства для проведения ликвидационных мероприятий имеются. На сегодняшний день утилизировано 1013 голов.

"Что касается выплаты компенсации владельцам сельхозживотных, соответствующий алгоритм разработан. Будет доведён до комиссии по восстановлению ущерба и населения", — проинформировал официальный представитель МСХ РК.

Напомним, режим ЧС местного масштаба объявлен в 30 населённых пунктах в десяти регионах страны. С начала паводков в стране спасены и эвакуированы свыше 72 тысяч человек, из них более 17 тысяч – дети.