Турист из Дании пожаловался на таксистов в аэропорту Астаны

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Турист из Дании Ник Янсен (Nick Jansen) посетил Астану в рамках среднеазиатского тура и поделился впечатлениями о столице с корреспондентом BaigeNews.kz. По его словам, он не ожидал, что "главный город" Казахстана имеет столь развитую архитектуру, однако его первое впечатление о путешествии испортили назойливые таксисты в аэропорту.

"Я приехал в Астану в рамках моего тура по странам Средней Азии. Я запланировал посетить за две недели три столицы: Астану, Ташкент, Душанбе. Астана действительно очень красивый город, но когда я приехал я попал в дискомфортную ситуацию. Я направился в обменный пункт, за мной шёл мужчина, который предлагал настойчиво услуги такси. Я вежливо отказался, когда я вышел из обменника, он ждал меня всё это время возле двери. Это было слишком, нарушало мои личные границы. Да, мне как раз в этот момент нужно было такси, но я не знал, как отнестись к этой ситуации, для любого туриста его поведение выглядело бы подозрительным. Я направился к другому такси, чем вызвал у него гнев и презрительный взгляд", - поделился турист.

Помимо сталкинга датчанин столкнулся и с обсчётом за проезд.

"Второй водитель, видя, что я иностранец взял с меня двойной тариф, я это понял, когда в городе соседи вызвали для меня такси до аэропорта через приложение. Если в первый раз я заплатил 5000 тенге, то "Яндекс" выставил счёт в 1500 тенге. Мои соседи уточнили, что меня обманули, и за это расстояние не должна была взиматься такая оплата. У нас в Дании государство давно запретило таксистам находить клиентов таким образом. Во-первых, это помогает избежать неуплату за налоги, во-вторых, более комфортно для самих людей. Когда кто-то приезжает в Данию, он находит стоянку такси снаружи, никто не ищет клиентов внутри здания, это регулируется законом. Если кто-то будет самостоятельно пытаться осуществлять перевозки, его привлекут к ответственности. Служба такси должна быть официальной. Это про безопасность и порядок. Во всех скандинавских странах этот вопрос отрегулирован", - рассказал Ник.

Среди приятных впечатлений от поездки в Казахстан мужчина назвал отличный сервис, кухню в ресторанах и хороший уровень медицины.

"У меня появилась необходимость воспользоваться услугами стоматолога. Я остался доволен профессионализмом и сервисом в одной из клиник. В целом астанчане - очень доброжелательные люди. Также я заметил большое количество детей на детских площадках, к сожалению в Дании подростки и школьники стали сильно гаджетозависимыми и большую часть времени проводят за компьютером или в телефонах, - отметил он, - также в городе хорошо работает сервис Airbnb, который позволяет туристам арендовать жильё по хорошим ценам. Мне попался отличный арендодатель, который сдал прекрасное жильё в центре города рядом с "Хан-Шатыром", в нём чисто, опрятно, есть всё для нужд туристов. Самое интересное, многие жители города отлично владеют английским языком. Мои соседи не раз меня выручали, давали советы, помогали сориентироваться в местности. В целом, астанчане очень доброжелательные люди.".

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