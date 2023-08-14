Цукерберг упрекнул Маска в несерьёзном отношении к спорту

Бой между двумя миллиардерами снова под сомнением. На этот раз руководитель корпорации Meta Марк Цукерберг обвинил генерального директора компании SpaceX и соцсети Х (бывший Twitter) Илона Маска в несерьёзном отношении к смешанным единоборствам и своему же вызову на бой, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом Цукерберг написал в своей новой соцсети Threads.

"Думаю, мы все можем согласиться, что Илон несерьёзен и пора двигаться дальше. Я предложил реальную дату. Дана Уайт (президент UFC — прим. ред) предложил сделать поединок настоящим благотворительным соревнованием. Илон не подтвердил дату, затем заявил, что ему нужна операция, а теперь просит провести тренировку у меня на заднем дворе", — написал Цукерберг.

Бизнесмен заявил, что займётся своими делами, а в случае чего Маск "знает, как с ним связаться". Руководитель Meta рассказал, что "сосредоточится на соревнованиях с людьми, которые серьезно относятся к спорту".

Напомним, в июне 2023 года Маск вызвал Цукерберга на бой в связи с запуском Meta аналога Twtitter под названием Threads. Предложение было принято, и с тех пор обе стороны неоднократно заявляли о серьезности своих намерений. Мать Маска попыталась отменить бой, однако мужчины продолжили подготовку.

Цукерберг, в мае 2023 года победивший в своем первом турнире по джиу-джитсу, уже активно готовится к сражению с основателем SpaceX – в июле он провел тренировку с кикбоксером Исраэлем Адесаньей и бойцом смешанного стиля Александром Волкановски. Впрочем, Маск успел взять урок у экс-чемпиона UFC Жоржа Сен-Пьера.

Посзже Илон Маск недавно рассказал про договорённость с властями Италии о поединке с Цукербергом. При этом Маск заявил, что бой будет организован не UFC. Ранее предполагалось, что местом эпичного поединка станет древнеримский Колизей. Однако Министерство культуры Италии сообщило, что власти не смогут предоставить эту площадку из-за предстоящего ремонта древней арены.

О предстоящем поединке недавно также высказался президент UFC . Он отметил, что бой будет одним из самых зрелищных в истории.

"Трампу придётся подраться с Путиным, чтобы бой был интереснее этого", — заявил Дана Уайт.