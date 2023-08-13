Президент UFC высказался о бое между Маском и Цукербергом

Президент UFC Дана Уайт рассказал о бое между миллиардерами Илоном Маском и Марком Цукербергом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.

"Это один из тех боев, который мы бы с удовольствие сделали. Я бы организовал убийственный андеркард со множеством замечательных поединков, а потом было бы это главное событие. Подумайте, каким великим будет этот бой. Два самых влиятельных парня в мире будут сражаться на самой большой сцене на планете. Каждый заплатил бы за это. Кто не захочет увидеть такое шоу? Все будут смотреть. Даже ваша бабушка будет смотреть на этот бой. Трампу придётся подраться с Путиным, чтобы бой был больше этого", — приводит слова Уайта MMA News.

Напомним, в июне 2023 года Маск вызвал Цукерберга на бой в связи с запуском Meta аналога Twtitter под названием Threads. Предложение было принято, и с тех пор обе стороны неоднократно заявляли о серьезности своих намерений. Мать Маска попыталась отменить бой, однако мужчины продолжили подготовку.

Цукерберг, в мае 2023 года победивший в своем первом турнире по джиу-джитсу, уже активно готовится к сражению с основателем SpaceX – в июле он провел тренировку с кикбоксером Исраэлем Адесаньей и бойцом смешанного стиля Александром Волкановски. Впрочем, Маск успел взять урок у экс-чемпиона UFC Жоржа Сен-Пьера.

Посзже Илон Маск недавно рассказал про договорённость с властями Италии о поединке с Цукербергом. При этом Маск заявил, что бой будет организован не UFC. Ранее предполагалось, что местом эпичного поединка станет древнеримский Колизей. Однако Министерство культуры Италии сообщило, что власти не смогут предоставить эту площадку из-за предстоящего ремонта древней арены.