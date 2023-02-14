ЦИК зарегистрировала партсписок "Ауыл"

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала список кандидатов в мажилис от партии "Ауыл", передаёт BaigeNews.kz.

В список партии включены 25 кандидатов. Все они признаны соответствующими требованиям конституции и конституционного закона "О выборах".

"Все кандидаты признаны соответствующими предъявляемым требованиям", - сообщил член ЦИК Асылбек Смагулов.

"Ауыл" оплачивает избирательный взнос за каждого включенного в список кандидата. Его размер составляет 1 050 000 тенге. На заседании ЦИК было отмечено, что партия оплатила взнос в полном объеме.