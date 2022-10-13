Цены на сахар в Казахстане зафиксируют на год

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Меморандум о стабилизации цен подписан министерством торговли с отечественными производителями сахара. Документ позволит стабилизировать цены на сахар, обеспечить продовольственную безопасность и развить сахарную отрасль в стране, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минторговли.

Соответствующий документ уже появился в законодательной базе.

Согласно документу, сахарные заводы смогут закупить трехмесячный объем сахара-сырца и обеспечить постоянную переработку в течение года. В свою очередь заводы примут четкие встречные обязательства по фиксированию на 1 год отпускной цены, обязательной модернизации заводов, увеличению мощностей хранения и четкому исполнению плана по развитию сахарной отрасли.

Подробнее о том, как государство хочет бороться с дефицитом сахара и ростом цен, читайте здесь.

Напомним, на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев объявил выговор двум министрам из-за ажиотажа с сахаром. Он назвал позором то, что происходит в магазинах страны. Министры прокомментировали выговор главы государства.

На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев объявил выговор двум министрам из-за ажиотажа с сахаром. Он назвал позором то, что происходит в магазинах страны. Министры прокомментировали выговор главы государства. Все права защищены. Используйте активную ссылку на baigenews.kz: https://baigenews.kz/snizhenie_tsen_na_sakhar_posle_avgusta_prognoziruet_ministr_selskogo_khozyaystva_135943/