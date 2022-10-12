Казахстанским производителям сахара дадут больше "дешёвых" денег

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Таким образом государство хочет бороться с дефицитом сахара и ростом цен

12 октября министерство торговли и интеграции, Минсельхоз, СПК и сахарные заводы "Аксу Кант", "Меркенский сахар", "Коксуский сахарный завод" подписали меморандум по сдерживанию цен на сахар. Он предполагает льготные кредиты для отечественных сахарных заводов от государства и финансирование со стороны крупного бизнеса, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета торговли МТИ РК.

О подробностях договора рассказал председатель комитета торговли министерства торговли и интеграции Ержан Казанбаев. По его словам, главная цель соглашения – выработка механизма постоянного обеспечения сахарных заводов оборотными средствами. Это нужно для формирования трёхмесячного запаса сахара.

Сейчас сахарные заводы закупают сырьё – сахар-сырец в Бразилии. Доставка его до Казахстана занимает от двух до трёх месяцев. Соответственно, на этот срок нужно иметь "страховку". Только один из четырёх сахарных заводов Казахстана загружен на полную мощность. Остальные работают вполсилы из-за недостатка сырья.

"Что этот меморандум предусматривает? Во-первых, выдача льготных средств нашим сахарным заводам. Для того чтобы они могли закупить сахар-сырец, переработать его, чтобы на наших сахарных заводах всегда был трёхмесячный запас. Для того чтобы мы могли полноценно обеспечить сахаром наш внутренний рынок. На сегодня у нас основными участниками финансирования будут акиматы, торговые сети, и крупные оптовики тоже изъявили желание участвовать в этой схеме", — сказал Ержан Казанбаев.

Государство через акиматы будет давать сахарным заводам льготные кредиты под символические проценты. Это позволит им накопить оборотные средства.

"Мы сейчас предполагаем, что общий объём финансирования будет порядка 43 миллиардов тенге. Это позволит сахарным заводам закупить трёхмесячный объём, порядка 140-150 тысяч тонн сахара-сырца. Понятно, что мы сразу такой объём не сможем закупить, но партиями он будет всегда приходить, и деньги на револьверной основе всегда будут им возвращаться. Они в течение трёх-четырёх лет будут их "крутить". Акиматы дадут 25 миллиардов тенге, остальные средства дадут крупные оптовики и торговые сети", — добавил глава комитета торговли.

Поскольку сахар-сырец закупается по биржевым ценам, государство не может гарантировать или прогнозировать изменение его стоимости. Предполагается, что трёхмесячный запас сахара создаст "подушку безопасности" в стране. Чтобы не было ажиотажного спроса и, соотвественно, спекулятивного роста цен.