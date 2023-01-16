Лента новостей
- В Минтруда опровергли информацию о платных центрах занятости 15:27 29
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 15:22 54
- Казахстан занял 62-е место в рейтинге стран по уровню уголовного правосудия 15:01 107
- Три региона в Казахстане назвали самыми бедными по уровню жизни 14:49 202
- Единые требования к школьной форме в Казахстане вступили в силу 14:43 157
- На голову прохожему сбросили мебель в Актау - мужчина парализован 14:12 329
- "Был высокий уровень конкуренции" — ЦИК о выборах депутатов сената 13:51 250
- Кредиты на коллег тайно оформила стажёрка супермаркета в Астане 13:27 438
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 13:19 353
- Рестораны "Вкусно и точка" могут появиться в Казахстане 12:21 722
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 12:16 1091
- С двузначным счётом завершился матч сборной Казахстана на Универсиаде-2023 12:00 425
- Омбудсмен для людей с особыми потребностями появится в Казахстане 11:50 362
- В Кызылординской области поезд насмерть сбил человека 11:26 495
- Аналитики назвали самый аварийный день недели в Казахстане 11:06 462
- Бывшее руководство рынка "Алтын Орда" объявили в международной розыск 10:51 489
- Инклюзивные отделения открывают банки Казахстана 10:45 468
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 10:13 629
- Каспийский трубопроводный консорциум ввёл дополнительные мощности нефтепровода 09:50 457
- Цены на авиаперелёты по Казахстану поднялись на 17% 09:10 432
- Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров остался без медали Универсиады-2023 08:48 372
- В Казахстане за сутки зарегистрировали 56 случаев заражения коронавирусом 08:22 475
- Отключать электричество будут в Костанае 07:59 521
- ВОЗ призывает Китай публиковать новые данные об эпидемии COVID-19 07:23 494
- Жанибек Алимханулы назвал имя самого желаемого соперника 06:48 593
- Ряд домов частного сектора временно останутся без тепла в Экибастузе 05:11 523
- Петроглифы Архарлы находятся под охраной государства 04:23 527
- Казахстан обыграл Кыргызстан на любительском турнире Kazan Hockey Open 03:00 523
- Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного пассажира 02:46 677
- Школьники нескольких регионов Казахстана переходят на дистанционку 01:37 663
- Сборную Аргентины накажут за празднования в финале ЧМ-2022 00:25 709
- Подпольный покерный клуб устроили в квартире в Актау 15.01.2023 615
- Возобновляемые источники: о чём говорил министр энергетики в Абу-Даби 15.01.2023 631
- "Бесплатное такси" запустили в Семее в морозы 15.01.2023 552
- Казахстан обыграл Кыргызстан на Kazan Hockey Open 15.01.2023 678
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 5332
- Штормовое предупреждение: на севере страны ожидается сильная метель 15.01.2023 619
- Наказаны участники конфликта в поезде "Алматы — Мангистау" 15.01.2023 1831
- Взрыв прогремел на химзаводе в Китае 15.01.2023 582
- В Алматы выясняют причину пожара на складе возле барахолки 15.01.2023 633
- После отмены нулевой терпимости к ковиду в Китае выросла смертность 15.01.2023 711
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 1485
- В Петропавловске сгорел оздоровительны комплекс 15.01.2023 570
- Токаев прибыл в ОАЭ с официальным визитом 15.01.2023 699
- Умер Вахтанг Кикабидзе 15.01.2023 2906
- Как модернизируют ТЭЦ в Астане, рассказал аким столицы 15.01.2023 2013
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 1161
- Золото Куралеса для Казахстана стало юбилейным на зимних универсиадах 15.01.2023 724
- "Мошенники смогут звонить голосом вашей мамы": Microsoft создала новую нейросеть 15.01.2023 719
- Цех по переработке макулатуры сгорел в Шымкенте 15.01.2023 454
- В Непале разбился самолёт с 72 людьми на борту 15.01.2023 860
- Пожар на складе в Алматы: более ста огнеборцев прибыли для тушения 15.01.2023 590
- Из-за непотушенной сигареты в ВКО чуть не погибли шесть человек 15.01.2023 479
- Какие трассы закрыты из-за непогоды в Казахстане 15 января 15.01.2023 570
- В Алматы горит склад возле барахолки 15.01.2023 600
- Названо имя "Мисс Вселенной-2023" 15.01.2023 2800
- Осетровая ферма в Костанайской области планирует расширяться 15.01.2023 9756
- Неизвестный устроил стрельбу в центре Лондона: ранена семилетняя девочка 15.01.2023 685
- Коронавирусом за сутки заразились менее ста казахстанцев 15.01.2023 579
- Казахстанская биатлонистка остановилась в шаге от медали Универсиады 15.01.2023 714
- В Алматы, Шымкенте и ещё трёх городах ожидаются неблагоприятные метеоусловия 15.01.2023 15125
- С 16 марта запустят авиарейс из Баку в Астану 15.01.2023 581
- Twitter закрывает ряд международных офисов 15.01.2023 543
- Замерзающего лебедя в Актау навестили специалисты 15.01.2023 927
- Данные клиентов сервиса mail.ru утекли в Сеть 15.01.2023 599
- Актюбинцев предупредили о повышении тарифов на комуслуги 15.01.2023 676
- Казахстан завоевал первое "золото" на Универсиаде в США 15.01.2023 1041
- В Алматы перекроют ряд дорог из-за съёмок фильма 15.01.2023 811
- Федерацию спортивного программирования создали в Казахстане 15.01.2023 623
- Часть Алматы осталась без воды из-за коммунальной аварии 14.01.2023 743
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 108228
- Жуткое ДТП на трассе в области Абай: погибли два человека 14.01.2023 851
- Подтопление дороги ликвидировали в Алматы 14.01.2023 656
- Фестиваль венской классики стартовал в столице 14.01.2023 660
- Газовый баллон взорвался в Туркестанской области. Погибла женщина 14.01.2023 638
- Шавката Рахмонова назвали самым совершенным бойцом UFC 14.01.2023 728
- В шести регионах страны объявлено штормовое предупреждение 14.01.2023 720
- Третье поражение подряд: "Барыс" уступил "Нефтехимику" 14.01.2023 557
- Умерла Инна Чурикова 14.01.2023 4278
- Трубы стоимостью 11 миллионов тенге украли в Жезказгане 14.01.2023 690
Три региона в Казахстане назвали самыми бедными по уровню жизни
Бюро национальной статистики провело выборочное обследование домашних хозяйств и выяснило, что более миллиона человек в Казахстане живут за чертой бедности, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Аналитическую службу "Атамекен".
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности), в третьем квартале 2022 года составила 5,3% (1 034 700 человек)", - показали результаты исследования.
Величина прожиточного минимума в среднем за месяц на душу населения в третьем квартале 2022 года по стране составила 46 671 тенге.
Анти-лидерами по уровню бедности стали регионы:
Туркестанская область – 9,1%
Мангыстауская область – 8,8%
Город Шымкент – 7,2%.
Однако согласно ежемесячному опросу “Listening to Kazakhstan”, проводимому специалистами World Bank с 2020 года, в августе 2022 года доля населения, относящего себя к категории бедных, составляла 23%. При этом в декабре 2020 года данный показатель составлял 14%, сообщает аналитическая служба.
В связи с этим специалисты World Bank советуют ввести новое определение бедности, которое будет более точно соответствовать тому, что население понимает под бедностью.
-
Trend news
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 13:19 340
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 12:16 1085
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 10:13 627
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 5326
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 1485
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 1160
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 108137
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 1064
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 30535
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 4485
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 3582
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 4131
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 11685
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 4994
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 16679
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 8068
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 1183
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 1956
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 1450
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 1823
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 24203
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 7106
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 1275
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 3652
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 1600
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 2053
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 8855
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 8452
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 6774
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 3556
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 3736
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 3843
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 5761
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 2027
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 2328
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 3087
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 53228
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 3177
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 4541
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 1999
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 2510
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 3105
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 3226
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 6609
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 9010
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 2699
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 2553
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 13712
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 4742
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 3160
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 2682
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 5317
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 8972
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 38892
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 43482
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 3367
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 3274
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 3137
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 3054
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 2761
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 4114
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 3471
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 115729
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 45562
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 64498
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 3298
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 14850
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 8973
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 3498
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 3885
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 48261
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 27112
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 4038
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 3993
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 22392
- В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул 17.12.2022 3758
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 9713
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 49377
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 18905
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 5165
-
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 15:22 44
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 1053
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 1043
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 986
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 990
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 1062
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 1084
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 1323
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 1195
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 1128
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 1185
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 1328
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 3664
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 1838
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 1847
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 2728
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 2436
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 2460
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 2373
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 2517
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 2979
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 3424
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 5129
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 5172
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 5158
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 3558
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 3444
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 3693
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 3690
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 3551
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 3742
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 4574
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 4359
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 4870
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 4745
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 4637
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 5500
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 5599
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 5973
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 6409
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 6180
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 6605
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 6436
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 6590
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 7046
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 7163
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 7542
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 7605
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 7269
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 7820
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 7513
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 7548
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 7389
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 7725
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 8058
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 7728
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 7980
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 7959
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 8136
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 8116
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 8775
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 9056
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 8885
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 9253
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 8940
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 9026
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 8976
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 8855
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 9311
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 9595
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 9235
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 27571
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 9692
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 9388
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 9417
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 14772
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 10272
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 18568
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 16286
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 16421