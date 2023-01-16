Три региона в Казахстане назвали самыми бедными по уровню жизни

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Бюро национальной статистики провело выборочное обследование домашних хозяйств и выяснило, что более миллиона человек в Казахстане живут за чертой бедности, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Аналитическую службу "Атамекен".

"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности), в третьем квартале 2022 года составила 5,3% (1 034 700 человек)", - показали результаты исследования.

Величина прожиточного минимума в среднем за месяц на душу населения в третьем квартале 2022 года по стране составила 46 671 тенге.

Анти-лидерами по уровню бедности стали регионы:

Туркестанская область – 9,1%

Мангыстауская область – 8,8%

Город Шымкент – 7,2%.

Однако согласно ежемесячному опросу “Listening to Kazakhstan”, проводимому специалистами World Bank с 2020 года, в августе 2022 года доля населения, относящего себя к категории бедных, составляла 23%. При этом в декабре 2020 года данный показатель составлял 14%, сообщает аналитическая служба.

В связи с этим специалисты World Bank советуют ввести новое определение бедности, которое будет более точно соответствовать тому, что население понимает под бедностью.