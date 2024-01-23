Трещины на 19 зданиях обнаружили после землетрясения в Алматинской области

В Центре управления кризисными ситуациями продолжается работа республиканского оперативного штаба под председательством министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

На телефоны горячей линии поступило свыше 800 звонков от граждан.

"На территории Алматинской области обнаружены трещины на 19 объектах", - сообщили в МЧС.

По оценке сейсмической ситуации, проведённой специалистами Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС, в ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона землетрясения интенсивностью более семи баллов по сейсмической шкале MSK-64К не ожидаются.

Напомним, в ночь на 23 января жители Алматы почувствовали мощное землетрясение и поспешили эвакуироваться.

Утром 24 января премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил, что из-за неслаженных действий властей люди подверглись панике.

В Сети появилось множество фейков о землетрясении. Их авторов уже установили.

За медпомощью в стационары Алматы обратились 67 человек, из них 12 детей. Один из пациентов находится в реанимации.