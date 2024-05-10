Путинцева вышла в третий круг WTA 1000 в Риме
Сегодня, 10:23
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Сегодня, 10:23Сегодня, 10:23
139Фото: olympic.kz
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева одержала победу во втором круге турнира серии WTA 1000 в Риме (Италия), передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.
В матче за выход в 1/16 финала Путинцева сыграла против победительницы US Open-2017 Слоан Стивенс (США).
Встреча продлилась два сета. Казахстанка одержала уверенную победу со счетом 6:3, 6:2.
Следующей соперницей Юлии станет первая ракетка мира Ига Швентек (Польша).