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Путинцева вышла в третий круг WTA 1000 в Риме

Сегодня, 10:23
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olympic.kz Сегодня, 10:23
Сегодня, 10:23
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Фото: olympic.kz

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева одержала победу во втором круге турнира серии WTA 1000 в Риме (Италия), передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.

В матче за выход в 1/16 финала Путинцева сыграла против победительницы US Open-2017 Слоан Стивенс (США).

Встреча продлилась два сета. Казахстанка одержала уверенную победу со счетом 6:3, 6:2.

Следующей соперницей Юлии станет первая ракетка мира Ига Швентек (Польша).

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