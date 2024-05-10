Путинцева вышла в третий круг WTA 1000 в Риме

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева одержала победу во втором круге турнира серии WTA 1000 в Риме (Италия), передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.

В матче за выход в 1/16 финала Путинцева сыграла против победительницы US Open-2017 Слоан Стивенс (США).

Встреча продлилась два сета. Казахстанка одержала уверенную победу со счетом 6:3, 6:2.

Следующей соперницей Юлии станет первая ракетка мира Ига Швентек (Польша).