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Тренер Жанибека Алимханулы раскрыл дальнейшие планы боксёра

Сегодня, 18:19
АВТОР
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sports.kz Сегодня, 18:19
Сегодня, 18:19
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Фото: sports.kz

Тренер Брайан Вилория, работающий с чемпионом мира WBO/IBF в среднем весе Жанибеком Алимханулы, рассказал о целях "Казахского стиля" после объединения двух титулов в поединке с Винченцо Гуальтьери в этом месяце, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Наставник Жанибека признал, что в настоящее время среднюю категорию нельзя назвать по-настоящему конкурентной, как в былые годы, поэтому возможно, что Алимханулы в какой-то момент придется шагнуть в суперсредний вес.

"Думаю, Жанибек сейчас хочет больших боев. Он готов к этому. Я считаю, что он является лучшим средневесом в мире прямо сейчас. Не вижу никого, кто мог бы его побить. Ни Лара, ни Адамес. Сейчас средний вес реально "голый", тогда как второй средний, напротив, забит под завязку. Так что для Жанибека сейчас будет сложно искать соперников с этом (среднем) дивизионе", — сказал в разговоре с Sirius XM Вилория.

Напомним, на прошлой неделе в главном событии вечера бокса на арене Fort Bend Community Center в Розенберге (США) Жанибек Алимханулы нокаутировал в шестом раунде Винченцо Гуальтьери и объединил титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе.

С исторической победой Жанибека поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев, после чего Алимханулы поблагодарил главу государства за поддержку.

30-летний Алимханулы стал чемпионом мира 5 мая 2022 года, когда нокаутировал британца Дэнни Дигнума. После казахстанец дважды защитил титул: победил решением британца Дензела Бентли и нокаутировал канадца Стивена Батлера. 

В планах Жанибека собрать ещё два пояса и стать обладателем четырёх титулов.

Ранее команда "Казахского стиля" отказалась от спаррингов с бывшим обладателем титула на дивизион ниже, мексиканцем Хайме Мунгией, поскольку рассматривает его как потенциального оппонента.

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