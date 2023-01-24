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Лента новостей

pixnio.com Сегодня, 15:55
210
Сегодня, 15:55
210
Фото: pixnio.com

Тонну конфет украл мошенник у предпринимателя в Караганде

Тонну конфет карагандинского предпринимателя присвоил мошенник из Костаная, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Наша газета".

За доставку тонны конфет бизнесмен из Караганды заплатил один миллион тенге. Когда сроки исполнения договора подошли к концу, товар так и не был доставлен. Тогда предприниматель обратился к костанайским полицейским.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что предприниматель пострадал от рук мошенника, который разместил фейковое объявление о грузовых перевозках. Мошенник воспользовался доверчивостью бизнесмена, забрал товар с базы, но до пункта назначения доставлять не стал.

"Сразу после обращения жителя Караганды мы начали проводить расследование. Смогли установить автомобиль, который забирал товар со склада, — пояснил заместитель начальника управления Костаная Ербол Какенов. — Выяснилось, что 22-летний житель Костаная забрал товар и решил перепродать его третьему лицу. В отношении него начато досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК - "Мошенничество".

Полицейские вернули предпринимателю 800 килограммов конфет, 200 килограммов мошенник успел продать.

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#мошенничество #конфеты #перевозка #костанай #Караганда
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:55
210
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