Токаеву пожаловались на дефицит воды в Мангистауской области. Президент поручил решить проблему

Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на обращение жительницы Мунайлинского района Мангистауской области по поводу нехватки пресной воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства поручил правительству и акимату области в возможно короткий срок решить данную проблему.

По сообщению правительства, на сегодняшний день дефицит воды в регионе является одной из самых серьёзных проблем.

Нехватка питьевой воды, составляющая порядка 77 200 кубометров в сутки, особенно остро проявляется в летний период.

Сложная ситуация складывается в Мунайлинском районе. В настоящее время в связи с ремонтом вышедшей из строя насосной установки на опреснительном заводе "Каспий" подача воды в район снизилась с 13 тысяч до 10 тыс кубометров в сутки.

Проводится разъяснительная работа среди жителей района.

Для поэтапного решения вопроса в регионе ведётся строительство опреснительных заводов и установок.

С учётом ежегодного роста численности населения имеется необходимость в увеличении мощностей опреснительного завода "Каспий" на 20 000 кубометров в сутки, что позволит довести подачу до 40 000 кубометров питьевой воды в сутки.

Принято решение о выделении на эти цели из резерва правительства 5,6 миллиарда тенге.

Обслуживающей организацией по водоснабжению Мунайлинского района является ГКП "Мангистау жылу". В связи с дефицитом питьевой воды ГКП "Мангистау жылу" доставляет воду для населения по водоводу в соответствии с графиком. Воду также привозят водовозами по заявкам жителей района.

Реализация проекта по доведению мощности опреснительного завода "Каспий" до 40 000 кубометров в сутки позволит обеспечить население сёл Мунайлинского района и села Курык Каракиянского района бесперебойным водоснабжением и полностью покрыть имеющийся дефицит.