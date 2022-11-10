Токаеву доложили о снижении количества убийств и изнасилований в Казахстане

"Глава государства также был проинформирован о мерах по профилактике правонарушений, в частности, о разработке комплекса мер по усилению ответственности за совершение насилия в семейно-бытовой сфере. Наряду с этим отмечено изменение подходов к противодействию организованной преступности с акцентом на устранение причин и условий для их существования и источников финансирования. Как отметил министр, пресечена деятельность 33 ОПГ, специализировавшихся на вымогательствах, торговле людьми, незаконном обороте оружия, наркотиков и других преступлениях", - говорится в сообщении Акорды.

Марат Ахметжанов рассказал, что из незаконного оборота изъято порядка 12 тонн наркотиков, в том числе 212 килограммов синтетических видов. Ликвидированы 36 нарколабораторий и 43 наркоканала, заблокировано 1900 сайтов с рекламой наркотиков. Министерством разрабатывается Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на трехлетний период.

Глава МВД также сообщил о разработке отдельного Закона "О противодействии торговле людьми".