Токаев заявил о готовности обеспечить все условия для широкого присутствия германского бизнеса в Казахстане

Президент Казахстана провёл переговоры с Федеральным канцлером Германии в расширенном составе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Олафу Шольцу за радушный приём и вновь заверил, что Казахстан придаёт исключительное значение развитию сотрудничества с Германией – ключевым партнёром нашей страны в Европейском Союзе.

Как отметил глава государства, между Астаной и Берлином поддерживается активный и доверительный политический диалог на всех уровнях, тесное взаимодействие ведётся в рамках многосторонних площадок.

Сегодня Германия – один из крупнейших торговых партнёров и ведущих инвесторов в экономику нашей страны. На долю Казахстана приходится порядка 83 процентов всей торговли Германии с регионом Центральной Азии, двусторонний товарооборот по итогам 2022 года вырос на 25 процентов, составив 2,8 миллиарда долларов.

Глава государства особо подчеркнул имеющийся потенциал дальнейшего укрепления торгово-экономических связей и отметил готовность Казахстана обеспечить все необходимые условия для более широкого присутствия германского бизнеса на казахстанском рынке. Приоритетными направлениями определены сферы нефтегазохимии, редкоземельной металлургической промышленности, "зелёной" энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства.