Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области

Фото: t.me/Борт №1

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал старт работе интегрированного газохимического комплекса ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Председатель правления НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев рассказал главе государства о перспективах развития газохимического комплекса. На строительстве производства было задействовано 4 300 человек. После запуска предприятия постоянными рабочими местами будет обеспечен 631 человек.

Предприятие, специализирующееся на переработке сырья с Тенгизского месторождения, рассчитано на производство 500 тысяч тонн полипропилена в год, что составит один процент от его мирового производства.

Комплекс не только обеспечит потребность в полипропилене на внутреннем рынке, но и будет способствовать деятельности малых и средних предприятий, производящих изделия из полипропилена для строительной и медицинской отраслей, автомобилестроения, пищевой промышленности.

На предприятии используются технологии Catofin и Novolen американской компании Lummus Technology Inc. Аналогичные комплексы функционируют только в пяти странах – Саудовской Аравии, США, Бельгии, Южной Корее и Китае.