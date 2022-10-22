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  • Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен
akorda.kz Сегодня, 19:35
64
Фото: akorda.kz

Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в формате видеоконференции провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Лидеры обсудили перспективы развития расширенного стратегического партнёрства между Казахстаном и Европейским Союзом. Особое внимание уделено взаимодействию в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-логистической сферах.

Касым-Жомарт Токаев и Урсула фон дер Ляйен также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

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#политика #Касым-Жомарт Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:35
64
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