Токаев принял руководителей бизнес структур Франции

В ходе беседы с генеральным директором Lactalis Group Эмманюэлем Бенье Касым-Жомарт Токаев отметил, что данная компания была одним из первых французских предприятий, пришедших на казахстанский рынок 20 лет назад. Сегодня в стране успешно работают несколько заводов и молочных ферм компании.

Как сказал Касым-Жомарт Токаев, на фоне глобальных рисков продовольственной безопасности важное значение приобретает сотрудничество в агропромышленной отрасли и сфере производства продуктов питания. В этой связи Казахстан поощряет привлечение инвестиций в глубокую переработку сельскохозяйственной продукции.

Эмманюэль Бенье поблагодарил главу государства за встречу и поделился планами Lactalis по расширению сотрудничества и открытию новых производств в Казахстане.

Затем глава государства принял президента Boehringer Ingelheim France Кристиан Вайзен, в ходе встречи с которой отметил важность достигнутого соглашения между отечественным холдингом QazBioPharm и французской компанией Boehringer Ingelheim о передаче технологии, которая позволит наладить производство вакцин против ящура в Казахстане.

По словам Касым-Жомарта Токаева, ветеринарное благополучие играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности.

Президент Казахстана сообщил, что в стране ведётся активная работа по созданию биотехнологического кластера, и для развития данной отрасли создан национальный биофармацевтический холдинг QazBioPharm.

В рамках встречи с генеральным директором Semmaris Стефаном Лаяни глава государства был проинформирован о реализации совместного проекта по созданию крупного агроперерабатывающего хаба в Алматинской области. Объект планируется открыть в 2025 году. Общий объём казахстанских инвестиций на текущий момент составляет 150 миллионов долларов. Со своей стороны компания на начальной стадии реализации проекта осуществит передачу трансферта технологий и лучших французских практик.