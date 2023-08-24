  • 24 Августа, 19:22
  • BAIGENEWS
Токаев заявил о необходимости поиска мира на основе Устава ООН
Президент призвал принять меры по снижению продовольственного дисбаланса
Почти в два раза увеличилось производство легковых авто в Казахстане
Казахстанец арестован по делу о гибели людей в подземелье Москвы
СМИ сообщили о месте нахождения тела Евгения Пригожина
Токаев направил телеграмму Зеленскому
Алихан Смаилов примет участие в заседании Евразийского межправсовета
Почему казахстанцы начали массово снимать пенсионные накопления
Президент Таджикистана приедет в Астану
Казахстанские дзюдоисты завоевали сразу три медали на ЧМ в Хорватии
Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося самолета - Росавиация
Спецоперация в Астане и Караганде: задержаны 28 преступников
Найденный в ЗКО артефакт времен Золотой Орды направят тюркологам на изучение
55 тысяч контрафактных вейпов обнаружили в Алматы
Президент поручил Ногаеву обеспечить бесперебойную работу на МАЭК
Эксперт оценил риски аварий на будущей АЭС в Казахстане
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Токаев принял генсекретаря СВМДА

Сегодня, 18:12
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz Сегодня, 18:12
Сегодня, 18:12
110
Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрата Сарыбая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи глава государства ознакомился с текущей деятельностью и дальнейшими перспективами развития СВМДА. Кайрат Сарыбай сообщил президенту о ходе реализации ключевых положений Астанинского заявления по трансформации СВМДА, принятого на шестом саммите в 2022 году.

Кроме того, была представлена информация о работе постоянных институтов форума, активном продвижении инициатив в сфере устойчивой взаимосвязанности, финансового сотрудничества, экологии, а также о перспективах молодёжного и образовательного обмена на пространстве стран Азии.

В завершение Токаев отметил важность реализации целей и задач СВМДА, а также его инициатив, озвученных на саммите в Астане.

Самое читаемое

Наверх