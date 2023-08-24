Токаев принял генсекретаря СВМДА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрата Сарыбая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи глава государства ознакомился с текущей деятельностью и дальнейшими перспективами развития СВМДА. Кайрат Сарыбай сообщил президенту о ходе реализации ключевых положений Астанинского заявления по трансформации СВМДА, принятого на шестом саммите в 2022 году.

Кроме того, была представлена информация о работе постоянных институтов форума, активном продвижении инициатив в сфере устойчивой взаимосвязанности, финансового сотрудничества, экологии, а также о перспективах молодёжного и образовательного обмена на пространстве стран Азии.

В завершение Токаев отметил важность реализации целей и задач СВМДА, а также его инициатив, озвученных на саммите в Астане.