Токаев принял генсекретаря СВМДА
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрата Сарыбая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи глава государства ознакомился с текущей деятельностью и дальнейшими перспективами развития СВМДА. Кайрат Сарыбай сообщил президенту о ходе реализации ключевых положений Астанинского заявления по трансформации СВМДА, принятого на шестом саммите в 2022 году.
Кроме того, была представлена информация о работе постоянных институтов форума, активном продвижении инициатив в сфере устойчивой взаимосвязанности, финансового сотрудничества, экологии, а также о перспективах молодёжного и образовательного обмена на пространстве стран Азии.
В завершение Токаев отметил важность реализации целей и задач СВМДА, а также его инициатив, озвученных на саммите в Астане.
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