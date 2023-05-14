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Токаев поздравил чемпионов мира по боксу
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпионов мира по боксу, передаёт BaigeNews.kz
"С интересом посмотрел финальные поединки на чемпионате мира по боксу. От всей души поздравляю Санжара Ташкенбая, Махмуда Сабырхана, Асланбека Шымбергенова, Нурбека Оралбая, показавших бокс высшего уровня, проявивших волю к победе и подлинный патриотизм. Четверо чемпионов мира — казахи! — написал Президент в Twitter.
С интересом посмотрел финальные поединки на чемпионате мира по боксу. От всей души поздравляю Санжара Ташкенбая, Махмуда Сабырхана, Асланбека Шымбергенова, Нурбека Оралбая, показавших бокс высшего уровня, проявивших волю к победе и подлинный патриотизм.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) May 14, 2023
Напомним, финал чемпионата мира по боксу завершился в Ташкенте. Из пятерых финалистов-казахстанцев золото стране принесли четверо: Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Асланбек Шымбергенов и Нурбек Оралбай. Серебряным призёром чемпионата стал Дулат Бекбауов.
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