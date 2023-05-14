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Акорда Сегодня, 20:24
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Сегодня, 20:24
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Фото: Акорда

Токаев поздравил чемпионов мира по боксу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпионов мира по боксу, передаёт BaigeNews.kz

"С интересом посмотрел финальные поединки на чемпионате мира по боксу. От всей души поздравляю Санжара Ташкенбая, Махмуда Сабырхана, Асланбека Шымбергенова, Нурбека Оралбая, показавших бокс высшего уровня, проявивших волю к победе и подлинный патриотизм. Четверо чемпионов мира — казахи! — написал Президент в Twitter.

Напомним, финал чемпионата мира по боксу завершился в Ташкенте. Из пятерых финалистов-казахстанцев золото стране принесли четверо: Санжар ТашкенбайМахмуд СабырханАсланбек Шымбергенов и Нурбек Оралбай. Серебряным призёром чемпионата стал Дулат Бекбауов.

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Сегодня, 20:24
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