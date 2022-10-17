Токаев поддержал челлендж шоумена Коянбаева с флагом

Челлендж, где предлагается побить рекорд Гиннесса по количеству комментариев в соцсетях, Нурлан Коянбаев запустил в конце июня 2020 года, передаёт BaigeNews.kz.

"Турецкие фанаты футбольного клуба "Бешикташ" однажды начали писать комментарии в Instagram одного известного спортсмена с призывом перейти в их команду. Тогда число комментариев достигло 5 миллионов, и это вошло в рекорд Гиннесса. Я подумал, какая фотография может у нас собрать столько комментариев? Пришел к выводу, что наш общий символ страны – флаг. Это же несложно. Если каждый человек по 20 комментариев оставит, если миллион человек проголосует, то мы на порядок обгоним рекорд Гиннесса", - написал Коянбаев.