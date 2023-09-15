Токаев подарил автобус школьникам Таджикистана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил выставку "ЭКСПО Центральная Азия — 2023″. Лидеры Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана осмотрели национальные павильоны, ознакомившись с экономическими достижениями стран-участниц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Площадка Казахстана была представлена более чем 130 предприятиями металлургии, химической, легкой, фармацевтической промышленности, строительной индустрии, автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения и других отраслей.

Посетители казахстанской экспозиции смогли ознакомиться с такой продукцией, как удобрения, алюминиевые, ювелирные изделия, медицинское оборудование, макеты космических аппаратов, компьютеры, телекоммуникационное оборудование, БПЛА, строительные материалы, одежда, лекарства, медицинские изделия и многое другое.

Также выставлены более 40 транспортных средств отечественного производства, включая 20 легковых автомобилей, 10 единиц сельскохозяйственной техники, 7 единиц техники специального назначения, 2 автобуса и бронированные военные машины.

В ходе посещения экспозиции глава государства Касым-Жомарт Токаев передал президенту Эмомали Рахмону подарок от имени Казахстана таджикскому народу: школьный автобус, произведённый отечественной компанией QazTehna, и 3 комплекта медицинских аппарата VibroLUNG.

На выставке особое внимание гостей мероприятия привлёк уникальный казахстанский медицинский аппарат VibroLUNG, разработанный компанией BARK Technology для лечения лёгких виброакустической волной частотой 20-320 Гц. На сегодняшний день данный аппарат приобрели ведущие клиники Казахстана, России, Узбекистана, Беларуси, Панамы, Объединённых Арабских Эмиратов и Сингапура.