Токаев призвал показать мировому сообществу солидарность и единство центральноазиатских стран

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии призвал глав стран Центральной Азии к сплочению, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

По мере обострения геополитической напряжённости нам как никогда важно объединить усилия для обеспечения стабильности, безопасности и устойчивого прогресса региона.

"В Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке зафиксирована взаимоприемлемая формула для достижения этой благой цели. Сегодня нашей первоочередной задачей является обеспечение его скорейшего вступления в силу. Договор станет наглядным политическим свидетельством зрелости наших государств, готовности самостоятельно определять судьбу нашего региона", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что в последние годы существенно активизировалось сотрудничество в рамках форматов "ЦА+".