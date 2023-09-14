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Токаев призвал показать мировому сообществу солидарность и единство центральноазиатских стран

Сегодня, 17:26
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Акорда Сегодня, 17:26
Сегодня, 17:26
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии призвал глав стран Центральной Азии к сплочению, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

По мере обострения геополитической напряжённости нам как никогда важно объединить усилия для обеспечения стабильности, безопасности и устойчивого прогресса региона.

"В Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке зафиксирована взаимоприемлемая формула для достижения этой благой цели.

Сегодня нашей первоочередной задачей является обеспечение его скорейшего вступления в силу. Договор станет наглядным политическим свидетельством зрелости наших государств, готовности самостоятельно определять судьбу нашего региона", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что в последние годы существенно активизировалось сотрудничество в рамках форматов "ЦА+".

"Для извлечения максимальной выгоды от этих форматов нам необходимо сообща наполнять их качественным содержанием, исходя из наших национальных интересов.

Важно, на наш взгляд, выступать с общих или максимально схожих позиций, чтобы показать мировому сообществу нашу солидарность и единство", - заявил казахстанский лидер.

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