Токаев призвал показать мировому сообществу солидарность и единство центральноазиатских стран
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии призвал глав стран Центральной Азии к сплочению, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
По мере обострения геополитической напряжённости нам как никогда важно объединить усилия для обеспечения стабильности, безопасности и устойчивого прогресса региона.
"В Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке зафиксирована взаимоприемлемая формула для достижения этой благой цели.
Сегодня нашей первоочередной задачей является обеспечение его скорейшего вступления в силу. Договор станет наглядным политическим свидетельством зрелости наших государств, готовности самостоятельно определять судьбу нашего региона", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что в последние годы существенно активизировалось сотрудничество в рамках форматов "ЦА+".
"Для извлечения максимальной выгоды от этих форматов нам необходимо сообща наполнять их качественным содержанием, исходя из наших национальных интересов.
Важно, на наш взгляд, выступать с общих или максимально схожих позиций, чтобы показать мировому сообществу нашу солидарность и единство", - заявил казахстанский лидер.
Самое читаемое
- Токаев предложил обязать предприятия закупать казахстанские товары и услуги
- "Если не начнем продавать мясо, будем трупы убирать с пастбищ" - ученый о ситуации с сайгаками
- "Дронами уже не напугаешь": сайгаки атаковали поля фермеров Карагандинской области
- Мангистауская, Абай, Туркестанская и Павлодарская области названы лучшими по притоку инвестиций
- Мажилисмен высказался об ужесточении закона против педофилов