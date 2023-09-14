  • 14 Сентября, 18:13
  • BAIGENEWS

Единую базу товаропроизводителей стран ЦА предложил создать Токаев

Сегодня, 17:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz Сегодня, 17:15
Сегодня, 17:15
163
Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании V Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Душанбе, предложил создать единую электронную базу товаропроизводителей стран центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент отметил, что взаимная торговля между странами Центральной Азии показывает устойчивый рост.

"Последовательное наращивание торговых потоков между нашими странами. Мы наблюдаем ощутимые результаты в этой сфере. Как я уже отметил, взаимная торговля между государствами региона показывает устойчивый рост. У наших стран имеется шанс в ближайшей перспективе довести взаимный товарооборот до 15 миллиардов долларов", - сказал глава государства.

Токаев добавил, что Казахстан мог бы нарастить свой экспорт в страны региона по 175 несырьевым товарным позициям.

"Полагаю, основным локомотивом в расширении торгового оборота должны выступить деловые круги наших стран. Поэтому, на мой взгляд, работа по созданию для них благоприятной среды должна стать приоритетной. Для налаживания прямых связей между хозяйствующими субъектами предлагаем создать единую электронную базу товаропроизводителей, к примеру, в рамках портала Central Asia Gateway", - отметил он.

Самое читаемое

Наверх