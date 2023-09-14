Единую базу товаропроизводителей стран ЦА предложил создать Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании V Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Душанбе, предложил создать единую электронную базу товаропроизводителей стран центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент отметил, что взаимная торговля между странами Центральной Азии показывает устойчивый рост.

"Последовательное наращивание торговых потоков между нашими странами. Мы наблюдаем ощутимые результаты в этой сфере. Как я уже отметил, взаимная торговля между государствами региона показывает устойчивый рост. У наших стран имеется шанс в ближайшей перспективе довести взаимный товарооборот до 15 миллиардов долларов", - сказал глава государства.

Токаев добавил, что Казахстан мог бы нарастить свой экспорт в страны региона по 175 несырьевым товарным позициям.