Президент Казахстана прибыл в Таджикистан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Эмомали Рахмона прибыл с рабочим визитом в Таджикистан, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства Касым-ЖомартТокаев прибыл с рабочим визитом в Таджикистан. В рамках визита президент Казахстана планирует принять участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

Главу нашего государства в международном аэропорту Душанбе встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.