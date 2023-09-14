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Президент Казахстана прибыл в Таджикистан

Сегодня, 12:22
АВТОР
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Акорда Сегодня, 12:22
Сегодня, 12:22
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев  по приглашению Президента Эмомали Рахмона прибыл с рабочим визитом в Таджикистан, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства Касым-ЖомартТокаев прибыл с рабочим визитом в Таджикистан. В рамках визита президент Казахстана планирует принять участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

Главу нашего государства в международном аэропорту Душанбе встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.

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