Президент Казахстана прибыл в Таджикистан
Сегодня, 12:22
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Сегодня, 12:22Сегодня, 12:22
189Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Эмомали Рахмона прибыл с рабочим визитом в Таджикистан, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства Касым-ЖомартТокаев прибыл с рабочим визитом в Таджикистан. В рамках визита президент Казахстана планирует принять участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.
Главу нашего государства в международном аэропорту Душанбе встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.
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