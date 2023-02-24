Токаев наградил казахстанских спасателей, работавших в зоне бедствия в Турции

Фото: akorda.kz

Указом президента Касым-Жомарта Токаева за самоотверженность при исполнении служебного долга, а также мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации в Турецкой Республике и Сирийской Арабской Республике, наградили казахстанских спасателей, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Орденом "Айбын" ІI степени наградили:

1. Жоламанова Айдына Каракоржиновича, начальника специализированной пожарной части №1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

2. Топанова Курмангали Сатыбаевича, командира корабля авиационного отряда воинской части 3656 Национальной гвардии Республики Казахстан.

Орден "Құрмет" получили:

1. Айтпаев Ардак Максутович, заместитель руководителя отряда – спасателя Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;

2. Сойко Руслан Анатольевич, руководитель отделения – спасатель Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

3. Цой Владимир Константинович, руководитель отряда – спасателя Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Медалью "Ерлігі үшін" наградили

1. Алдабекову Алмагуль Амангельдыевну, врача филиала Центра медицины катастроф по Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

2. Арифджанова Султана Бахтияровича, начальника управления Комитета по гражданской обороне и воинским частям Министерства по чрезвычайным ситуациям;

3. Берлыбекова Ерика Бериковича, главного спасателя Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям;

4. Горбачева Виталия Евгеньевича, руководителя отделения – спасателя Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям;

5. Денисова Дмитрия Анатольевича, главного спасателя Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям;

6. Козыбахова Жазылбая Калдыбаевича, руководителя филиала – врача Центра медицины катастроф по городу Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям;

7. Оразалина Кахармана Нуртасовича, начальника департамента Министерства по чрезвычайным ситуациям;

8. Сарсембаева Абдоллу Валериевича, руководителя отделения – спасателя службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Медаль "Жауынгерлік ерлігі үшін" получил командир корабля литерного авиационного отряда воинской части 3656 Национальной гвардии Республики Казахстан. Хабиболла Берікболсын Нұрболатұлы.

Медалью "Ерен еңбегі үшін" были награждены:

1. Гудеев Николай Николаевич, штурман самолета Ил-76 летной службы РГП "Государственная авиакомпания "Беркут";

2. Оспанкулов Нуржан Абдубакиевич, штурман-инструктор самолета Ил-76 летной службы государственной авиакомпании "Беркут".

Почетной грамотой Республики Казахстан:

1. Каппасов Наурыз Мерекеулы, руководитель отделения – спасателя службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Также благодарностью президента РК были отмечены 112 человек, в том числе спасатели, медицинские работники, кинологи и авиационные специалисты.

Напомним, разрушительное землетрясение случилось на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией 6 февраля. На месте завалов работали спасатели со всего мира, в том числе и из Казахстана.