Токаев наградил Эмира Катара орденом "Алтын Қыран"

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Касым-Жомарт Токаев вручил находящемуся в Казахстане с государственным визитом Эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани высшую государственную награду – орден "Алтын Қыран", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе церемонии вручения ордена Глава нашего государства отметил авторитет Эмира Катара среди соотечественников, его мудрость в деле руководства страной и выдающиеся личные качества, а также значительный вклад в сохранение безопасности и стабильности в мире.

Как напомнил Касым-Жомарт Токаев, на встрече с шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе в этом году была достигнута договоренность об установлении стратегического партнёрства между двумя государствами. Президент Казахстана подчеркнул, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления дружественных отношений.

Напомним, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль-Тани находится в Астане с государственным визитом. Он встретился с Касым-Жомартом Токаевым и обменялся мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, обсудил перспективы двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.

В рамках визита также пройдёт инвестиционный форум с участием крупных компаний двух стран. Кроме того, эмир Катара примет участие в VI Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.