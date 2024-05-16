В Акорде торжественно встретили премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима

В Акорде состоялась торжественная церемония встречи Премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, прибывшего с официальным визитом в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев и Анвар Ибрагим представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты Почётного караула отдал приветственный рапорт президенту Казахстана и премьер-министру Малайзии, прозвучали гимны двух государств.

По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Анвар Ибрагим прошли в зал переговоров.