  • 16 Мая, 18:19
  • BAIGENEWS

В Акорде торжественно встретили премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима

Сегодня, 17:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz Сегодня, 17:33
Сегодня, 17:33
203
Фото: akorda.kz

В Акорде состоялась торжественная церемония встречи Премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, прибывшего с официальным визитом в Казахстан, передаёт  BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев и Анвар Ибрагим представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты Почётного караула отдал приветственный рапорт президенту Казахстана и премьер-министру Малайзии, прозвучали гимны двух государств.

По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Анвар Ибрагим прошли в зал переговоров.

Самое читаемое

Наверх