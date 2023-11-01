Токаев лично проводил в аэропорт президента Франции

Касым-Жомарт Токаев приехал в аэропорт Астаны, чтобы лично проводить президента Франции Эмманюэля Макрона, завершившего официальный визит в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Снимки с мероприятия опубликовала пресс-служба главы государства.