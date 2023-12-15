Tesla отзывает два миллиона машин из-за дефекта автопилота

Компания Tesla отзывает более двух миллионов своих электромобилей, после того как американский регулятор обнаружил потенциально опасные дефекты в системе автоматического управления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Отзыву подлежат практически все автомобили Tesla, проданные в США с 2015 года, в комплектации, предусматривавшей наличие автопилота.

Владельцам не придется отгонять машины в центры продаж и обслуживания: Tesla заявила, что необходимую прошивку для программного обеспечения пришлет по интернету сразу на бортовые компьютеры электромобилей. Однако формально это все равно называется отзывом.

Как заявили в Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), отзыв связан с дефектом в системе контроля состояния водителя. Эта система наблюдает за поведением человека за рулем — в первую очередь, уделяет ли он внимание дороге, держит ли руки на рулевом колесе и не заснул ли.

В ходе расследования NHTSA проверила обстоятельства 956 аварий, при которых, как изначально считалось, был задействован автопилот.

По итогам расследования Tesla и объявила этот отзыв, признав, что средств контроля со стороны системы "может оказаться недостаточно для предотвращения злоупотреблений со стороны водителя".

"Автоматизированные технологии обещают повысить безопасность, но только в том случае, если они применяются ответственно", — написали в NHTSA, добавив, что будут продолжать проверки программного обеспечения после его обновления.

За неделю до объявления об отзыве машин бывший сотрудник Tesla Лукаш Крупски в интервью Би-би-си усомнился в безопасности технологий компании.