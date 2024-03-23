Тасмагамбетов выразил соболезнования Путину

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с терактом в Москве, передаёт BaigeNews.kz.

"С глубоким прискорбием узнали о бесчеловечном теракте, произошедшем в концертном зале "Крокус сити холл" в Московской области. Трагедия болью отзывается в наших сердцах. В результате террористического акта погибли мирные жители, невинные люди получили ранения. Решительно осуждаем это жестокое, не имеющее оправдания преступление. Глубоко скорбим вместе с Вами", – приводятся слова Тасмагамбетова.

От себя лично и от секретариата ОДКБ он принёс искренние соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее соболезнования в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта в Москве выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По данным очевидцев, в партер "Крокус сити холла" во время концерта ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу. Сообщается, что они бросали зажигательные шашки, после чего в здании начался пожар.

По предварительным данным ФСБ России, в ходе теракта погибли 40 человек, госпитализированы 115 человек, из них пятеро детей. Более 30 человек обратились за амбулаторной помощью. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК (Террористический акт).