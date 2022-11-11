Фото: polisia.kz

28-летний талдыкорганец срубил деревья перед городским колледжем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские Талдыкоргана расследует факт незаконной порубки деревьев перед одним из местных колледжей. В качестве подозреваемого в материалах уголовного дела фигурирует горожанин.

Установлено, что мужчина спилил 8 деревьев разных пород (тополь, клен, карагаш). Вывезти древесину подозреваемый не успел, так как был задержан стражами порядка, которых на место происшествия вызвала администрация учебного заведения.

Причиненный городу ущерб составил около 400 тысяч тенге.