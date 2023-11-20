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Таксист оформил кредит на забывшего телефон клиента в Караганде

Сегодня, 16:03
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Polisia.kz Сегодня, 16:03
Сегодня, 16:03
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Фото: Polisia.kz

Таксист оформил кредит на 400 тысяч тенге на забывшего мобильный телефон в салоне авто клиента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что 59-летний житель одного из пригородных посёлков близ Караганды возвращался на такси из областного центра и случайно оставил мобильный телефон в салоне авто.

25-летний таксист нашёл устройство, но не поспешил вернуть владельцу, а оформил на мужчину кредит в размере 400 тысяч тенге.  

Полицейские задержали водителя. Он дал признательные показания. Ведётся досудебное расследование по статье 188 Уголовного кодекса РК “Кража”.

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