Таксист оформил кредит на забывшего телефон клиента в Караганде
Сегодня, 16:03
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Сегодня, 16:03Сегодня, 16:03
80Фото: Polisia.kz
Таксист оформил кредит на 400 тысяч тенге на забывшего мобильный телефон в салоне авто клиента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что 59-летний житель одного из пригородных посёлков близ Караганды возвращался на такси из областного центра и случайно оставил мобильный телефон в салоне авто.
25-летний таксист нашёл устройство, но не поспешил вернуть владельцу, а оформил на мужчину кредит в размере 400 тысяч тенге.
Полицейские задержали водителя. Он дал признательные показания. Ведётся досудебное расследование по статье 188 Уголовного кодекса РК “Кража”.
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