Свыше 19 тысяч казахстанцев призовут на воинскую службу осенью

Свыше 19 тысяч казахстанцев в ходе осеннего призыва вольются в ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство обороны.

Начальник Департамента организационно-мобилизационной работы Бауыржан Артыков рассказал о работе городских и районных призывных комиссий, которые в регионах возглавляют заместители акимов местных исполнительных органов.

"В этом году с 1 сентября по 28 декабря ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят более девятнадцати тысяч военнослужащих срочной службы в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований к предоставлению отсрочки или освобождению от призыва", – проинформировал Бауыржан Артыков на брифинге в СЦК.

По данным Минобороны, сегодня отсрочку платежей по кредитам получили более 5 тыс. человек по 8 800 займам и микрокредитам на сумму 1,4 млрд тенге.

Представитель оборонного ведомства сообщил, что призывников оповещают с помощью SMS-уведомлений по линии единого контакт-центра 1414, персональными повестками, которые доставляются по домашним и служебным адресам.