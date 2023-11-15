Судьбу дворца "Фосфорников" решили в Шымкенте

Дворец "Фосфорников" передали на баланс акимата Шымкента. Последние несколько лет здание принадлежало частной компании "Дархан Group" и медленно разрушалось, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

По инициативе городского акимата, прокуратуры Шымкента и департамента государственного имущества и приватизации разработан алгоритм приёма объекта в коммунальную собственность города.

В дальнейшем пустующее здание будет реконструировано в многофункциональный и современный дворец молодёжи, а его территория будет благоустроена.

Ранее корреспондент BaigeNews.kz писал о том, в каком состоянии сейчас находится здание.