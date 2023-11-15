Судьбу дворца "Фосфорников" решили в Шымкенте
Сегодня, 22:43
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:43Сегодня, 22:43
116Фото: otyrar.kz
Дворец "Фосфорников" передали на баланс акимата Шымкента. Последние несколько лет здание принадлежало частной компании "Дархан Group" и медленно разрушалось, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
По инициативе городского акимата, прокуратуры Шымкента и департамента государственного имущества и приватизации разработан алгоритм приёма объекта в коммунальную собственность города.
В дальнейшем пустующее здание будет реконструировано в многофункциональный и современный дворец молодёжи, а его территория будет благоустроена.
Ранее корреспондент BaigeNews.kz писал о том, в каком состоянии сейчас находится здание.
Самое читаемое
- Ликвидацию более ста истребителей прокомментировали в Минобороны Казахстана
- Убийство жены Бишимбаева: полиция изъяла видео из ресторана "БАУ"
- Известного бизнесмена убили в Уральске
- Крупную ветровую электростанцию планируют построить в 2025 году в Жетысу
- Убийство жены Бишимбаева: Директора "Гастро-центра" арестовали на два месяца