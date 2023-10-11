Был дворец, остались развалины: шымкентцы просят восстановить объект культуры

Жители Шымкента просят отремонтировать Дворец культуры "Фосфорник". Здание, построенное 60 лет назад, некогда было настоящим храмом культуры в несколько этажей. Здесь проводили крупные городские мероприятия. На сцене выступали народные артисты и знаменитости из разных стран, собирали аншлаги. Были открыты танцевальные кружки, секции, могли заниматься дети со всего города, проводили отчётные концерты. А в парке рядом со зданием гуляли семьями жители ближайшего района. На территории росли многолетние деревья, установлены фонтаны. Местные жители с ностальгией вспоминают то время, когда вечером пройти по парку можно было без опаски за свою жизнь, передаёт BaigeNews.kz.

Здание Дворца культуры сначала принадлежало фосфорному заводу, затем перешло в собственность бывшего пивного короля Тохтара Тулешова. И после того, как его посадили за попытку государственного переворота, Дворец культуры "Фосфорник" должны были передать на баланс акимата. Вот только за эти годы всё осталось по-прежнему, а объект превратился в "заброшку".

Неизвестные грабят здание, в нём уже отсутствует сцена, кресла, где маленькие и большие зрители смотрели спектакли и концерты, вырезана часть арматуры из стен и даже потолка. Но как и многие построенные при Советском Союзе здания оно ещё крепко держится.

"Мы сюда приходили детьми, здесь было очень много кружков, спортивных и творческих секций. Приходили и взрослые, так как тут проводились дискотеки и концерты. А на улице был большой парк с фонтанами, где отдыхали родители с детьми, это была отдушина для жителей города. Сейчас всё это находится в упадке. Мы обращались к бывшему акиму Шымкента, Мурату Айтенову. Писали обращение президенту Касым-Жомарту Токаеву, в аппарате президента наше обращение передали в министерство финансов. Там ответили, что здание передали на баланс акимата Шымкента, но в акимате сказали, дворец не передавали на их баланс. Мы очень хотим чтобы здание восстановили", - сказал председатель общественного объединения "Соотечественник" говорит Александр Подвиг.

Ветеран-тыловик Оркен Абдреев вспоминает, что в этом здании проводили крупные совещания, концерты, приезжали даже артисты из Москвы. Сейчас, говорит аксакал, войти внутрь невозможно, дворец стал пристанищем молодёжи, которая распивает спиртные напитки, наркоманов и людей без определённого места жительства.

"Войти туда невозможно: вонище, там пьют, ругаются. В нашем микрорайоне больше негде отдыхать. А между тем, у нас очень много детей, есть две школы, где учатся около пяти тысяч человек. Но куда им ходить после школы? В нашем районе нет кружков и секций. Надо восстановить дворец "Фосфорник". Нам нужно место, где отдыхать, где дети могут заниматься в кружках. Мне 90 лет, я не знаю сколько мне ещё осталось жить, но хочу чтобы дворец при моей жизни был открыт", - сказал ветеран тыла Оркен Абдреев.

Здание не могли передать на баланс акимата из-за долгов, которые якобы на нём остались, погасить их было некому. Но в этом году выяснилось, что долги липовые и их списали. Вот только здание на баланс акимата так и не взяли.

Мы обратились с официальным запросом в администрацию Шымкента. Там ответили, что вопрос на рассмотрении.

"Акиматом в Комитет государственного имущества и приватизации внесено предложение о выделении Дворца "Фосфорников" из уставного капитала товарищества и передаче его из республиканской в коммунальную собственность города Шымкент в виде имущества. В данное время акимат совместно с комитетом рассматривает вопрос о передаче. После принятия здания в коммунальную собственность будет назначено техническое обследование, по результатам которого будут определяться дальнейшие действия", - дали ответ в пресс-службе акимата Шымкента.

Обещаниям местные жители уже не верят, говорят, вопрос передачи здания рассматривается уже не один год. Всё это время здание продолжают грабить и даже устраивают здесь пожары. Никого за это не наказывают.

Если Дворец культуры "Фосфорник" не найдёт хозяина в течение нескольких лет, то восстанавливать уже явно будет нечего.