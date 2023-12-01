Суд рассмотрел апелляцию Нурлана Масимова на приговор

Судебная коллегия по уголовным делам Павлодарского областного суда в апелляционном порядке рассмотрела уголовное дело в отношении бывшего начальника департамента полиции региона Нурлана Масимова, передаёт BaigeNews.kz.

Апелляционные жалобы подала стороны защиты.

Ранее вердиктом присяжных Масимов, его бывший заместитель Дамир Сиразидимов и предприниматель Евгений Евкович признаны виновными в присвоении и растрате вверенного чужого имущества, чем причинили ущерб государству на сумму свыше 423 миллионов тенге. Брат экс-главы КНБ Карима Масимова также признан виновным в получении взятки и умышленном незаконном пересечении госграницы.

Осуждённым назначено наказание в виде лишения свободы: Масимову сроком на 10 лет, Сиразидимову – 8 лет, Евковичу – 7 лет.

"В апелляционной жалобе осуждённые М. и С. и их защитники просили приговор отменить ввиду существенных нарушений уголовно-процессуального закона и направить дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе. Осуждённый Е. полностью возместил ущерб, причинённый преступлением, а также процессуальные издержки и иные взысканные приговором суммы. Поэтому просил приговор изменить и назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы", - сообщили в суде.

Суд существенных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора, не установил. Поэтому приговор в отношении Масимова и его бывшего зама оставил без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

В отношении предпринимателя приговор изменён в части наказания: с учётом признания вины и полного возмещения ущерба, отсутствия судимости, привлечения к уголовной ответственности впервые, семейного положения и положительных данных о его личности – Евковичу применена часть 4 статьи 55 УК и срок наказания снижен до пяти лет лишения свободы.

Постановление вступило в законную силу.