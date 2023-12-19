Суд отказал Кайрату Сатыбалды в условно-досрочном освобождении

Суд Восточно-Казахстанской области отказался удовлетворить заявление осуждённого Кайрата Сатыбалды на условно-досрочное освобождение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BES.media.

"В удовлетворении ходатайства осуждённого Кайрата Сатыбалды о замене наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы отказать", – сказал судья.

Он добавил, что у осуждённого есть нарушение и нестабильное поведение, поэтому суд решил, что преждевременно подавать ходатайство.

Напомним, суд приговорил Кайрата Сатыбалды к шести годам лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности. Его осудили за хищения в особо крупном размере в АО "Казахстелеком" и АО "ЦТС".

Ранее в Генпрокуратуре назвали возможности для досрочного освобождения Кайрата Сатыбалды, а позже его заявление на условно-досрочное освобождение прокомментировал заместитель генпрокурора Асет Чиндалиев.