Суд отказал Кайрату Сатыбалды в условно-досрочном освобождении
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Суд Восточно-Казахстанской области отказался удовлетворить заявление осуждённого Кайрата Сатыбалды на условно-досрочное освобождение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BES.media.
"В удовлетворении ходатайства осуждённого Кайрата Сатыбалды о замене наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы отказать", – сказал судья.
Он добавил, что у осуждённого есть нарушение и нестабильное поведение, поэтому суд решил, что преждевременно подавать ходатайство.
Напомним, суд приговорил Кайрата Сатыбалды к шести годам лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности. Его осудили за хищения в особо крупном размере в АО "Казахстелеком" и АО "ЦТС".
Ранее в Генпрокуратуре назвали возможности для досрочного освобождения Кайрата Сатыбалды, а позже его заявление на условно-досрочное освобождение прокомментировал заместитель генпрокурора Асет Чиндалиев.
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