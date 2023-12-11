Заявление на УДО Сатыбалды прокомментировали в Генпрокуратуре

Заместитель генпрокурора Асет Чиндалиев в кулуарах мажилиса прокомментировал заявление Кайрата Сатыбалды на условно-досрочное освобождение. Он призвал общественность не делать преждевременных выводов, передаёт BaigeNews.kz.

"Выводов преждевременных не делайте. Любой имеет право подать заявление, оно рассматривается судом. То, что он подал, не говорит о том, что его сразу же выпустят, суд может принять решение как выпустить по УДО, так и отказать. В судебной практике довольно распространено, когда отказывают", - сказал Чиндалиев.

Он отметил, что УДО - это право каждого осуждённого.

"У нас есть ограничение по УДО только по тем, кто осуждён за половые преступления в отношении несовершеннолетнего, за террористические и экстремистские преступления, которые повлекли жертвы среди людей. Остальные все осуждённые могут подавать такие заявления", - сказал зампрокурора.

Напомним, что суд приговорил Кайрата Сатыбалды к шести годам лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности. Его осудили за хищения в особо крупном размере в АО "Казахстелеком" и АО "ЦТС".