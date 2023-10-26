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В Генпрокуратуре назвали возможности для досрочного освобождения Кайрата Сатыбалды

26 Октября, 13:29
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Baigenews.kz/Касымхан Шынгыс 26 Октября, 13:29
26 Октября, 13:29
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Фото: Baigenews.kz/Касымхан Шынгыс

Заместитель генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев в кулуарах Сената прокомментировал возможное досрочное освобождение Кайрата Сатыбалды, передаёт BaigeNews.kz. 

"Закон предусматривает возможность применения таких мер как условно-досрочное освобождение, замена меры наказания на более мягкое. В законе есть определенные требования. Это должен быть какой-то срок, либо возместить ущерб, который твоими действиями был причинён, потом учитывается характеристика и другие подобные вещи, его поведение в местах лишения свободы", - сказал Чиндалиев. 

Ранее суд приговорил Кайрата Сатыбалды к шести годам лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности. Его осудили за хищения в особо крупном размере в АО "Казахстелеком" и АО "ЦТС".

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