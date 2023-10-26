В Генпрокуратуре назвали возможности для досрочного освобождения Кайрата Сатыбалды

Заместитель генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев в кулуарах Сената прокомментировал возможное досрочное освобождение Кайрата Сатыбалды, передаёт BaigeNews.kz.

"Закон предусматривает возможность применения таких мер как условно-досрочное освобождение, замена меры наказания на более мягкое. В законе есть определенные требования. Это должен быть какой-то срок, либо возместить ущерб, который твоими действиями был причинён, потом учитывается характеристика и другие подобные вещи, его поведение в местах лишения свободы", - сказал Чиндалиев.