В Генпрокуратуре назвали возможности для досрочного освобождения Кайрата Сатыбалды
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Заместитель генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев в кулуарах Сената прокомментировал возможное досрочное освобождение Кайрата Сатыбалды, передаёт BaigeNews.kz.
"Закон предусматривает возможность применения таких мер как условно-досрочное освобождение, замена меры наказания на более мягкое. В законе есть определенные требования. Это должен быть какой-то срок, либо возместить ущерб, который твоими действиями был причинён, потом учитывается характеристика и другие подобные вещи, его поведение в местах лишения свободы", - сказал Чиндалиев.
Ранее суд приговорил Кайрата Сатыбалды к шести годам лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности. Его осудили за хищения в особо крупном размере в АО "Казахстелеком" и АО "ЦТС".
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