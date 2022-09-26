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Baigenews.kz/Касымхан Шынгыс Вчера, 16:57
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Фото: Baigenews.kz/Касымхан Шынгыс

Суд вынес приговор Кайрату Сатыбалды

Суд приговорил Кайрата Сатыбалды к шести годам лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности. Ему запретили занимать посты на государственной службе сроком на 10 лет, передаёт BaigeNews.kz.

Сатыбалды осудили за хищения в особо крупном размере в АО "Казахстелеком" и АО "ЦТС".

"Признать Сатыбалдыулы виновным по статьям 28 часть 3, статья 189 часть 4 пункт 2, статья 195 часть 4 пункт 2. Назначить Кайрату Сатыбалдыулы шесть лет лишения свободы с конфискацией и лишением права занимать определённые должности сроком на 10 лет", — сообщил судья суда №2 района "Байқоңыр" города Астаны Нурлан Баяхметов.

Ранее сообщалось, что Сатыбалдыулы заключил два медиативных соглашения и признал вину. 

О задержании Сатыбалды стало известно 13 марта 2022 года. Его подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Также проверяется причастность задержанного к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.

Также арестована бывшая жена Сатыбалды. Её подозревают в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017. Женщина проходит и по делу о хищении 747 миллионов тенге из госбюджета, оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы.

Судебный процесс в отношении Кайрата Сатыбалды проходил в режиме онлайн. 

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#суд #Кайрат Сатыбалды
Зарина Козова Журналист
Вчера, 16:57
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