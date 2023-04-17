- Взрыв газа в Жанаозене: двое из пострадавших находятся в реанимации 17:31 91
- Главу предприятия "Резерв" осудили за коррупцию и лишили звания в Казахстане 17:09 174
- Госзакупки на сумму 2,6 млрд тенге отметили прокуроры в области Жетысу 16:50 214
- Пассажир сообщил о бомбе на борту самолёта Air Astana 16:39 254
- Суд отказал Арыстанбеку Мухамедиулы в переводе под домашний арест 16:18 291
- Из-за обстановки на дорогах полиция Астаны обратилась к участникам дорожного движения 16:07 323
- Новые торгово-логистические центры и сейсмоаудит: в правительстве обсудили развитие Алматы 15:52 436
- 19 апреля в Казахстане приостановят телерадиовещание 15:45 358
- 19-летнего блогера задержали с наркотиками в Алматы 15:38 491
- В КТЖ заявили, что поезда ходят в штатном режиме 15:28 326
- Шесть картин одновременно может нарисовать художница из Алматы 15:20 297
- Метель и дожди ожидаются в ближайшие дни в Казахстане — метеорологи 14:41 355
- Река вышла из берегов в Петропавловске и затопила трассу и дачи 14:38 543
- Казахстанцы завоевали пять медалей на Кубке Европы по дзюдо в Хорватии 14:14 368
- Трудоустройство людей с инвалидностью: какие есть барьеры 14:03 366
- 18-летний водитель без прав сбил школьника и скрылся в Актобе 13:53 370
- Колл-центр под вывеской сетевых компаний работал в Шымкенте 13:49 352
- Охранники избили посетителя ночного клуба в Костанае 13:36 520
- "Я перенёс операцию" — Мухамедиулы просит суд перевести его под домашний арест 13:26 440
- Уголовное дело возбудили по факту ЧП в Жанаозене 13:20 419
- "АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 1,2 млрд тенге 13:12 367
- Токаев принял помощника Генсека ООН по политическим вопросам 13:05 451
- В аэропорту Астаны задержаны более 30 авиарейсов 12:53 464
- Больше месячной нормы осадков выпало за выходные в Астане 12:51 441
- Тело женщины извлекли из-под завалов в Жанаозене 12:35 354
- Запрет на рыбалку ввели на территории Казахстана 12:24 376
- До трёх увеличилось число погибших при взрыве газа в Жанаозене 12:14 424
- Импорт товаров в Казахстан вырос почти на 50 процентов 11:57 413
- Операция "Сайгак" стартовала в Казахстане 11:41 512
- Қадір түні встретят мусульмане в ночь с 17 на 18 апреля 11:28 617
- Казахстанцы стали реже искать работу в марте 10:57 351
- Один человек погиб в результате взрыва газа в Жанаозене 10:47 366
- Учащихся второй смены перевели на дистанционку в Астане 10:35 356
- Взрыв в Жанаозене: лишившихся жилья обеспечат квартирами 10:30 377
- Спецтерминалы для приёма жалоб установили во всех колониях Казахстана 10:14 358
- Движение ограничено на 15 участках республиканских трасс в Казахстане 09:58 317
- В Казахстане выявили 31 заразившегося коронавирусом 09:50 488
- FlyArystan сообщил о задержке рейсов, вылетающих из Астаны 09:36 405
- Из-за снегопада в Астане ограничили движение общественного транспорта 09:08 547
- Горячую линию открыли после взрыва в жилом доме Жанаозена 08:45 428
- Многоквартирный дом обрушился в Жанаозене после взрыва 07:47 1250
- Процедуру уплаты налогов упростят продавцам с маркетплейсов — КГД 07:42 575
- По делу о сбитом украинском Boeing осудили 10 иранских военных 07:17 651
- Дильназ Ахмадиева рассказала о втором разводе 06:03 1220
- Приложение по обучению игре шахматам презентовали в Астане 05:26 560
- Врач назвала заболевания, которых не существует на самом деле 04:39 1034
- BI Group восстановит разбомбленную больницу в Украине 03:27 1398
- Четыре человека погибли при стрельбе на вечеринке в США 02:40 552
- Задержан водитель из видео, который совершил безумный трюк 01:15 1381
- Жители Мангистау остались без электроснабжения 00:05 548
- Школьники Астаны 17 апреля будут учиться дистанционно 16.04.2023 747
- Дин Лижэнь выиграл шестую партию в матче за шахматную корону мира 16.04.2023 760
- Из-за непогоды дороги закрыты в шести регионах Казахстана 16.04.2023 621
- Дикобраз гулял по улицам Тараза 16.04.2023 766
- В Афганистане откроют торговый дом Казахстана 16.04.2023 623
- Штангистка упала в обморок во время чемпионата Европы 16.04.2023 1074
- "Умная" скамейка жителям Актау оказалась не нужна: её демонтируют 16.04.2023 643
- Гуманитарную помощь из Казахстана доставили в Афганистан 16.04.2023 661
- Из-за дождя и снега закрыты трассы в двух регионах 16.04.2023 768
- "Онлайн-нотариус" может появиться в приложениях казахстанских банков 16.04.2023 645
- Рисуя городами: художник из Кокшетау планирует войти в Книгу рекордов Гиннеса 16.04.2023 1799
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 871
- Дождь и снег снова обещают казахстанцам в понедельник 16.04.2023 890
- Елена Рыбакина узнала следующую соперницу 16.04.2023 898
- Женская сборная Казахстана по хоккею обыграла Великобританию 16.04.2023 926
- Табун лошадей спасли из воды в Акмолинской области 16.04.2023 861
- Директора турагентства в Шымкенте подозревают в обмане паломников 16.04.2023 886
- Более 40 тысяч человек заразились лихорадкой денге в Аргентине 16.04.2023 673
- Заблудившихся в метель пастухов разыскали актюбинские спасатели 16.04.2023 666
- Больше двух тысяч большегрузов снега вывезли за ночь из Астаны 16.04.2023 850
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 703
- Спасённую в Актау ушастую сову отпустили на волю 16.04.2023 892
- За сутки на дорогах Актюбинской области спасено 23 человека 16.04.2023 720
- Алтай Кульгинов побеседовал с жителями Кызылординской области 16.04.2023 701
- Женщина пошла за грибами и заблудилась в горах Алматинской области 16.04.2023 816
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 969
- Баянаул, солёные озёра и арбузы: чем хотят удивлять туристов в Павлодарской области 16.04.2023 1200
- Стала известна дата возвращения Головкина на ринг 16.04.2023 1034
- Мать пыталась продать свою трёхлетнюю дочь за полторы тысячи долларов 16.04.2023 1425
- Упростить процедуру обследования на туберкулёз для бездомных просят в Костанае 16.04.2023 773
Суд отказал Арыстанбеку Мухамедиулы в переводе под домашний арест
Суд №2 Байконырского района Астаны не удовлетворил ходатайства о прекращении уголовного дела и изменении меры пресечения Арыстанбеку Мухамедиулы, передаёт BaigeNews.kz. Ранее адвокат подсудимого просил перевести подзащитного из СИЗО под домашний арест.
"В соответствии с нормами процессуального кодекса РК вопросы о прекращении уголовного дела и об изменении меры пресечения могут быть разрешены в ходе главного судебного разбирательства. В разрешении указанных вопросов ГСР никак не нарушает права подсудимого. Поскольку установление виновности или отсутствия виновности подсудимого в совершении преступления является задачей ГСР", - сказал судья суда №2 Байконырского района Астаны Баглан Идирисов.
Кроме того, как заявили в суде, Арыстанбек Мухамедиулы обвиняется в совершении тяжкого преступления, поэтому из постановления следственного судьи усматривается, что подсудимый, находясь на свободе, может воспрепятствовать объективному рассмотрению дела.
"Имеющиеся заболевания у подсудимого не служат основанием для изменения меры пресечения. Подсудимый может получить медицинскую помощь в условиях следственного изолятора. В связи с этим ходатайство адвокатов Тулеева и Темирбулатова об изменении меры пресечения в отношении их подзащитного на домашний арест следует отказать", - заявил судья.
Напомним, Мухамедиулы взяли под стражу 28 мая 2022 года. Его подозревают в крупных хищениях в Нацмузее. Известно, что музей выплатил подрядной организации за проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира" 1,3 миллиарда тенге. Экспертное исследование установило, что фактическая стоимость работ составила 83,4 миллиона тенге.
По данным антикоррупционного ведомства, расследование проводится также по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан".
Кроме того, проверяется причастность Арыстанбека Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта", АО "Казак энциклопедиясы" и ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт культуры".
Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет порядка семи миллиардов тенге.
-
Trend news
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 870
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 967
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 3938
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 31424
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 1296
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 1227
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 1459
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 2971
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 1441
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 1536
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 2420
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 1912
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 2008
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 1885
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 1884
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 1836
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 1750
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 2039
- Подросток скончался в интернате Семея 11.04.2023 1869
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 11.04.2023 2222
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 11.04.2023 2107
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 11.04.2023 1928
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 11.04.2023 2014
- Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ 11.04.2023 2071
- В подпольном казино в Ираке задержали 20 казахстанцев 10.04.2023 2463
- В чем обвиняются двое сбежавших из аэропорта в Корее казахстанцев, рассказали в МИД 10.04.2023 1802
- "Угрожали ножом" - о вымогательстве 5 миллионов тенге заявил житель Туркестанской области 10.04.2023 1763
- Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев 10.04.2023 11007
- Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев 10.04.2023 2035
- Подопечная Дана Балана на шоу "Голос Украины" Индира Едильбаева выходит замуж 10.04.2023 2117
- Подозреваемого в попытке убить бывшую жену задержали в ЗКО 09.04.2023 1916
- Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Шымкенте 09.04.2023 2424
- Укладывала детей спать подзатыльниками: в Павлодаре уволили воспитателя 09.04.2023 2391
- Автобус сбил шестерых: кондукторов в Шымкенте возвращать не планируют 09.04.2023 3291
- Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей 09.04.2023 2539
- Космический блокбастер: вышел новый клип Димаша Кудайбергена 09.04.2023 2677
- Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента 08.04.2023 5624
- Димаш Кудайберген появился в компании эффектной грузинской певицы 08.04.2023 3567
- Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау 08.04.2023 2035
- Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре 08.04.2023 2266
- В Уральске "заминировали" редакцию областного СМИ 08.04.2023 2102
- Головкин отмечает 41-й день рождения 08.04.2023 1816
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08.04.2023 6766
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 07.04.2023 1865
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 07.04.2023 1725
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 2288
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 2250
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 2509
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 1948
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 2274
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 2299
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 2834
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 8336
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 9930
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 2378
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 2122
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 2323
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 2172
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 4265
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 2150
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 2283
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 2936
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 2370
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 2185
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 2216
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 27601
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 3457
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 2480
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 2562
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 2097
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 2838
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 14048
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 20074
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 2651
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 2461
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 16220
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 2897
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 2741
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 13632
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 2211
-
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 702
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 1488
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 1550
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 1697
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 2294
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 1782
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 1549
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 1860
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 2939
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 1868
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 1925
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 1806
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 2013
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 1892
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 1695
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 1991
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 1812
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 1839
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 1855
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 2036
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 1782
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 2321
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 1844
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 2001
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 2466
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 1996
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 1752
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 2071
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 2009
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 2022
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 2102
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 2323
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 2357
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 2221
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 2092
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 2269
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 2014
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 2576
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 2235
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 2157
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 1956
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 2269
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 2538
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 2520
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 2022
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 1883
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 2671
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 2180
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 2088
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 2426
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 4098
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 2742
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 2169
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 2217
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 2241
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 2044
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 2252
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 2312
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 2300
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 2241
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 1961
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 2334
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 2315
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 2445
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 3003
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 2544
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 2522
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 2717
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 3579
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 2332
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 2712
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 2828
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 2962
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 2712
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 3679
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 3588
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 3412
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 3305
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 3468
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 3697