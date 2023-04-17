Суд отказал Арыстанбеку Мухамедиулы в переводе под домашний арест

Фото: gov.kz

Суд №2 Байконырского района Астаны не удовлетворил ходатайства о прекращении уголовного дела и изменении меры пресечения Арыстанбеку Мухамедиулы, передаёт BaigeNews.kz. Ранее адвокат подсудимого просил перевести подзащитного из СИЗО под домашний арест.

"В соответствии с нормами процессуального кодекса РК вопросы о прекращении уголовного дела и об изменении меры пресечения могут быть разрешены в ходе главного судебного разбирательства. В разрешении указанных вопросов ГСР никак не нарушает права подсудимого. Поскольку установление виновности или отсутствия виновности подсудимого в совершении преступления является задачей ГСР", - сказал судья суда №2 Байконырского района Астаны Баглан Идирисов.

Кроме того, как заявили в суде, Арыстанбек Мухамедиулы обвиняется в совершении тяжкого преступления, поэтому из постановления следственного судьи усматривается, что подсудимый, находясь на свободе, может воспрепятствовать объективному рассмотрению дела.

"Имеющиеся заболевания у подсудимого не служат основанием для изменения меры пресечения. Подсудимый может получить медицинскую помощь в условиях следственного изолятора. В связи с этим ходатайство адвокатов Тулеева и Темирбулатова об изменении меры пресечения в отношении их подзащитного на домашний арест следует отказать", - заявил судья.

Напомним, Мухамедиулы взяли под стражу 28 мая 2022 года. Его подозревают в крупных хищениях в Нацмузее. Известно, что музей выплатил подрядной организации за проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира" 1,3 миллиарда тенге. Экспертное исследование установило, что фактическая стоимость работ составила 83,4 миллиона тенге.

По данным антикоррупционного ведомства, расследование проводится также по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан".

Кроме того, проверяется причастность Арыстанбека Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта", АО "Казак энциклопедиясы" и ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт культуры".

Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет порядка семи миллиардов тенге.