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До трех тысяч увеличилось количество студентов с особыми образовательными потребностями в казахстанских колледжах, передает BаigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения. В 2022 году в организации технического и профессионального образования поступили более 1100 особенных детей, это почти на 300 человек больше, чем в прошлом году, отметили в ведомстве.

"Для того, чтобы обеспечить равный доступ к получению технического и профессионального образования, Министерство просвещения внесло изменения в Классификатор специальностей и квалификаций и исключило ограничения для лиц с особыми образовательными потребностями. При условии, что им не противопоказан тот или иной вид трудовой деятельности по медицинскому заключению специалистов. Вместе с тем, для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрены различные преференции. Прием в колледжи детей с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата проводится посредством собеседования, им предоставляется отдельная аудитория, также их сопровождают педагоги-ассистенты", - говорится в сообщении ведомства.

Обучающиеся колледжа, которые имеют инвалидность по зрению и слуху, имеют право на получение повышенной государственной стипендии - на 75% к ее установленному размеру. Также предусмотрена доплата для преподавателей, которые работают со студентами с особыми образовательными потребностями.