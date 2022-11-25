Столкновение автобусов в Караганде: скончалась 19-летняя пассажирка

В Караганде скончалась 19-летняя девушка, пострадавшая в ДТП с автобусами, передаёт Baigenews.kz.

Известно, что девушка ехала в автобусе 146-го маршрута.

"Она скончалась от полученных тяжёлых травм, несовместимых с жизнью. Врачи боролись за её жизнь, но, к сожалению, травмы были тяжёлые", - сообщили в Управлении здравоохранения региона.

Напомним, авария произошла утром 25 ноября на мосту ДСК. Один из водителей автобуса, 66-летний Валерий Волков, скончался на месте. В больницы доставили 18 пассажиров, четверо из них в тяжёлом состоянии.

В страховой компании сообщили, какие выплаты положены пострадавшим.