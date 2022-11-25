Лоб в лоб столкнулись два автобуса в Караганде: погиб один водитель

Фото: t.me/ekarkz

Один человек погиб в результате столкновения двух маршрутных автобусов в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

Авария произошла на проспекте Сакена Сейфуллина (на мосту ДСК). Пострадали 18 человек, один - водитель автобуса скончался на месте.

"25 ноября на мосту ДСК произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов, это маршруты "41" и "146". В результате ДТП водитель автобусного маршрута "41" от полученных травм скончался на месте. Порядка 15 человек, находящихся в 146 автобуса, включая водителя, доставлены в медучреждения", - сообщил пресс-секретарь Департамента полиции Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

Данный факт зарегистрирован в полиции. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Департамента полиции Карагандинской области и сотрудники департамента ЧС Карагандинской области.

Фото: t.me/ekarkz

Пострадавшие доставлены в больницу. Врачи оценивают их состояние как тяжёлое и проводят интенсивную терапию.

"Всего обратилось на данный момент 18 пострадавших. Из них четверо в тяжёлом состоянии. Благодаря чёткой работе ситуационного центра, тяжёлые больные были распределены между стационарами, двое в более стабильной гемодинамики направлены были на базу "Юго-восток", двое крайне тяжёлых оставлены здесь. Силами местного стационара, наших хирургов начаты противошоковые реанимационные мероприятия в условиях операционной. Была организована команда хирургов, в её состав вошли сотрудники медицинского университета хирургии, которая находится на этой базе. И также были дополнительно стянуты силы с Юго-востока: челюстно-лицевой хирург, офтальмолог, нейрохирург и абдоминальный хирург", - сообщил руководитель травматологического центра многопрофильной больницы имени профессора Х.Ж. Макажанова Берик Тулеубаев.

По факту ДТП было зарегистрировано уголовное дело и назначены соответствующие экспертизы. Полицейские сообщают, что внастоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, сотрудники ДЧС.