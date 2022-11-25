Какие страховые выплаты положены пассажирам столкнувшихся автобусов в Караганде

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В страховой компании рассказали, какие выплаты положены пассажирам, пострадавшим при столкновении двух маршрутных автобусов в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в компании СК "Евразия", оба автобуса были застрахованы в одной страховой компании в рамках обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами.

"В случае смерти пассажира предусматривается страховая выплата в размере 15,3 миллиона тенге. При получении инвалидности: I группа – 15,3 миллиона тенге, II группа – 10,7 миллиона тенге, III группа – 7,6 миллиона тенге. Все пострадавшие могут рассчитывать на компенсацию затрат на амбулаторное или стационарное лечение до 612 тысяч тенге. Размер ущерба, причинённого жизни и здоровью, определяется на основании документов, выданных соответствующими организациями. Семья погибшего водителя в случае, если он находился при исполнении служебных обязанностей, может рассчитывать на получение страховых выплат от компании по страхованию жизни в рамках обязательного страхования работников от несчастных случаев (ОСНС).", - говорится в сообщении.

Пострадавшие и члены их семей за консультациями в получении страховых выплат могут обратиться по телефону горячей линии: +7-701-053-26-88 (бесплатно с мобильного) или по электронному адресу: ServiceCenter@theeurasia.kz.

Напомним, сегодня в Караганде два маршрутных автобуса столкнулись на мосту по проспекту Сакена Сейфуллина. В результате ДТП скончался один из водителей, 18 человек получили травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП было зарегистрировано уголовное дело и назначены соответствующие экспертизы.